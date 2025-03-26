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20:14, 26 марта 2025Из жизни

«Мисс Россия Москва» получила предложение руки и сердца на сцене конкурса

«Мисс Россия Москва» Ирина Есина получила предложение руки и сердца на сцене
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: страница «Королева Москвы и МО Мисс и Миссис Россия Москва» во Вконтакте

Участница конкурса «Королева Москвы и Московской области — 2025» Ирина Есина победила в номинации «Мисс Россия Москва» и получила предложение руки и сердца прямо на сцене. Об этом сообщается на сайте телеканала Music Box Gold, при поддержке которого проводился конкурс.

Финал соревнования прошел 23 марта в Москве. За победу в главной номинации «Королева Москвы» боролись 47 участниц в возрасте от 25 до 60 лет. Среди них были многодетные матери, бизнесвумен, актрисы, врачи, юристы, стюардессы и представительницы других профессий. В итоге «Королевой Москвы» была объявлена Ольга Петракова.

Одним из самых ярких моментов церемонии стало предложение руки и сердца, которое получила «Мисс Россия Москва» Ирина Есина. Девушка согласилась. Как пишет «Русская теленеделя», предложение ей сделал главный редактор телеканала Music Box Gold Кирилл Трофименко.

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После четырех дней конкурсных испытаний жюри выбрало лучших в девяти номинациях. Помимо Есиной и Петраковой в соревновании победили шесть красавиц. Марина Дудина стала «Королевой MusicBox», Юлия Переверзева — «Королевой Москвы Гран-при», титул «Миссис Россия Москва» и «Королева Благотворительности» достался Татьяне Яковлевой. Оксана Вольф выиграла титул «Королева Москвы Классик», Ольга Бычкова победила в номинации «Королева Москвы Гран», а Екатерина Ясенева стала лучшей в номинации «Королева Москвы Гран Ма».

Конкурс проходил при поддержке телеканалов Music Box Gold и Music Box Russia.

Ранее сообщалось, что самая красивая девушка России обрадовалась поражению на конкурсе «Мисс Вселенная». Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева призналась, что не хотела провести год в США.

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