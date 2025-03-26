«Мисс Россия Москва» получила предложение руки и сердца на сцене конкурса

«Мисс Россия Москва» Ирина Есина получила предложение руки и сердца на сцене

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Участница конкурса «Королева Москвы и Московской области — 2025» Ирина Есина победила в номинации «Мисс Россия Москва» и получила предложение руки и сердца прямо на сцене. Об этом сообщается на сайте телеканала Music Box Gold, при поддержке которого проводился конкурс.

Финал соревнования прошел 23 марта в Москве. За победу в главной номинации «Королева Москвы» боролись 47 участниц в возрасте от 25 до 60 лет. Среди них были многодетные матери, бизнесвумен, актрисы, врачи, юристы, стюардессы и представительницы других профессий. В итоге «Королевой Москвы» была объявлена Ольга Петракова.

Одним из самых ярких моментов церемонии стало предложение руки и сердца, которое получила «Мисс Россия Москва» Ирина Есина. Девушка согласилась. Как пишет «Русская теленеделя», предложение ей сделал главный редактор телеканала Music Box Gold Кирилл Трофименко.

После четырех дней конкурсных испытаний жюри выбрало лучших в девяти номинациях. Помимо Есиной и Петраковой в соревновании победили шесть красавиц. Марина Дудина стала «Королевой MusicBox», Юлия Переверзева — «Королевой Москвы Гран-при», титул «Миссис Россия Москва» и «Королева Благотворительности» достался Татьяне Яковлевой. Оксана Вольф выиграла титул «Королева Москвы Классик», Ольга Бычкова победила в номинации «Королева Москвы Гран», а Екатерина Ясенева стала лучшей в номинации «Королева Москвы Гран Ма».

Конкурс проходил при поддержке телеканалов Music Box Gold и Music Box Russia.

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