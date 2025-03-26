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23:30, 26 марта 2025Мир

Макрон рассказал о действиях для урегулирования конфликта на Украине

Макрон: Отказ от ударов по энергообъектам может приблизить мир на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Yves Herman / Reuters

Договоренности о прекращении ударов по энергообъектам, а также соглашение по Черному морю могут стать шагами к полномасштабному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.

На встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Елисейском дворце он назвал действия, которые могут приблизить мир.

«Проводили переговоры с представителями России и Украины о прекращении на первом этапе ударов по энергетической инфраструктуре, а также о соглашении о прекращении огня в Черном море», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится добиться мира на Украине «как можно быстрее». По его словам, РФ заинтересована, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство.

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