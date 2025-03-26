Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:33, 26 марта 2025Забота о себе

Назван грозящий плоскостопием дефицит витамина

Ортопед Абакаров: Дефицит витамина D3 ведет к статическому плоскостопию
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Нехватка одного витамина может стать причиной развития плоскостопия у детей, предупредил травматолог-ортопед Ибрагим Абакаров. О грозящем плоскостопием дефиците он рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам Абакарова, вследствие дефицита витамина D3 в организме ребенка может нарушаться структура костной ткани и связок и возникать статическое плоскостопие. На статическое плоскостопие, уточнил он, приходится 82 процента таких диагнозов.

Часто статическое плоскостопие возникает у детей с избыточным весом, длительными статическими нагрузками на стопы, у тех, кто носит неудобную обувь, добавил врач.

Материалы по теме:
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022

Ранее фитнес-тренер Юлия Гуляева посоветовала упражнения для красивой осанки. Она порекомендовала начать с упражнения, которое называется Hip hinge. Также эффективным тренер назвала упражнение «плавание».

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло ход боев на белгородском направлении

    Запашный призвал лишить государственных наград Макаревича и Вайкуле

    Раскрыты новые подробности будущей свадьбы богатейшего человека в мире

    На 40-летнюю россиянку завели уголовное дело за интимную связь с 16-летним подростком

    В России ученые захотели лечить рак на генном уровне

    Дачникам подсказали способ сохранить здоровье

    В США построили макет российского «Панциря»

    Россиянам рассказали о взлете импорта сливочного масла из Аргентины и Уругвая

    В России потребовали кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей

    Голый мужчина с мечом в руках задержан в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше