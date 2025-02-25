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08:17, 25 февраля 2025Спорт

Фитнес-тренер посоветовала упражнения для красивой осанки

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Back Intelligence / YouTube

Фитнес-тренер Юлия Гуляева посоветовала упражнения для красивой осанки. Ее слова приводит Buro 24/7.

Начать Гуляева предложила с упражнения Hip hinge. Исходное положение — стопы на ширине таза и параллельно друг другу, ноги немного согнуты в коленях, плечи и лопатки опущены, голова ровно. Затем наклонитесь до параллели с полом и потянитесь руками вперед, сохраняя спину ровной, макушкой тянитесь вперед, а копчиком — назад. «Вдохните, на выдохе подтяните левый локоть к ребрам, напрягая мышцы спины. Вдохните и поменяйте сторону — вытяните вперед левую руку и подтяните правый локоть к корпусу», — описала дальнейшую технику тренер.

Следующее упражнение — «плавание». Займите положение стоя на четвереньках. На вдохе потянитесь левой рукой вперед, а правой ногой — назад, удерживая корпус неподвижными, на выдохе вернитесь в исходное положение, а после поменяйте сторону. Гуляева рекомендовала концентрироваться на вытяжении, а не подъеме конечностей, и сохранять естественный изгиб позвоночника.

Также эксперт посоветовала делать замок в положении лежа. Для этого вытяните руки вперед, подтяните живот и подкрутите таз, тянитесь макушкой вперед. «На выдохе поднимите руки и грудь над полом. Далее согните правую руку, а левую заведите за спину так, как будто хотите сцепить пальцы в замок. На вдохе раскройте руки в стороны и на очередном выдохе повторите на другую сторону», — раскрыла тренер правильную технику.

Еще одно упражнение, которое выполняется в положении лежа на животе, — лебедь. Для этого на вдохе потянитесь руками к стопам, приподнимайте грудь над полом, тянитесь грудиной вперед, разгибаясь только в грудном отделе позвоночника, а не в пояснице, и не запрокидывая голову.

Завершить комплекс можно «книжкой». Лягте на бок и согните ноги в тазу и коленях под прямыми углами, руки положите перед собой ладонями вместе. Со вдохом поднимите верхнюю руку, разверните плечи и постарайтесь опустить ее и лопатку на пол, на выдохе вернитесь в исходное положение.

Ранее эксперт по осанке Ольга Махова рассказала о минусах горячей йоги, в которой занятия проводятся при температуре 30-40 градусов выше нуля. Специалист отметила, что во время такой тренировки возрастает риск обезвоживания.

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