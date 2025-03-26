Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:42, 26 марта 2025Силовые структуры

Отдавший мошенникам 2,7 миллиона рублей российский пенсионер снова пострадал от них

На Сахалине обманутый на 2,7 млн руб пенсионер снова стал жертвой мошенников
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На Сахалине пенсионер, отдавший три года назад мошенникам 2,7 миллиона рублей, снова стал их жертвой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, 75-летний житель Южно-Сахалинска поверил мошенникам и перевел им 324 270 рублей. Он поверил, что они помогут вернуть деньги с ликвидированных брокерских компаний. При этом в 2022 году пенсионер уже пострадал от действий мошенников на 2,7 миллиона рублей.

В этот раз он смог раньше понять, что его обманывают, но все равно попался на их уловку.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули московского бизнесмена почти на 60 миллионов рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    Военкор Первого канала погибла при взрыве мины в Белгородской области. Ранен оператор. Что об этом известно?

    Минобороны обвинило ВСУ в ударе по третьему за сутки энергообъекту в России

    Мишустин рассказал депутатам о росте ВВП

    В России ответили на слова Трампа о затягивании согласования прекращения огня

    Минобороны сообщило об атаке украинского БПЛА на энергообъект в российском регионе

    В Киев прибыл глава МИД одной из стран НАТО

    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать хранилище газа в Крыму

    Российского контрактника отправили в колонию на четыре года за уличную поножовщину

    Митрополит заявил о мечтающих «оказаться на передовой» российских мальчишках

    В Киеве мобилизовали отца-одиночку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше