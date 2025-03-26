Отдавший мошенникам 2,7 миллиона рублей российский пенсионер снова пострадал от них

На Сахалине обманутый на 2,7 млн руб пенсионер снова стал жертвой мошенников

На Сахалине пенсионер, отдавший три года назад мошенникам 2,7 миллиона рублей, снова стал их жертвой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, 75-летний житель Южно-Сахалинска поверил мошенникам и перевел им 324 270 рублей. Он поверил, что они помогут вернуть деньги с ликвидированных брокерских компаний. При этом в 2022 году пенсионер уже пострадал от действий мошенников на 2,7 миллиона рублей.

В этот раз он смог раньше понять, что его обманывают, но все равно попался на их уловку.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули московского бизнесмена почти на 60 миллионов рублей.