Пассажирка самолета спасла жизнь возвращавшейся домой после медового месяца попутчице

Fox 19: Пассажирка рейса с Гавайев спасла жизнь попутчице с больным сердцем

Пассажирка рейса неназванной иностранной авиакомпании спасла жизнь попутчице с больным сердцем. Об этом сообщает Fox 19.

По данным источника, когда 61-летняя Жаклин Ласера, работавшая врачом, возвращалась домой после медового месяца на Гавайях, то внезапно почувствовала себя плохо.

«Меня сильно тошнило. К счастью, я была совсем рядом с туалетом. Поэтому я побежала туда, и меня начало рвать. Я сильно вспотела, а затем у меня начались очень сильные боли в груди», — призналась Ласера.

Помощница врача медицинского центра в штате Мэриленд Эмили Хейли, которая летела с семьей из отпуска, откликнулась на просьбы бортпроводников о помощи. Сначала она проверила показатели жизнедеятельности женщины, измерила ей давление и поняла, что у нее гипертония.

Когда Хейли узнала, что Ласера ​​— врач, они начали работать сообща. Обе женщины пришли к выводу, что необходимо использовать дефибриллятор. Это сработало, и состояние пассажирки удалось стабилизировать до приземления в Калифорнии.

Сейчас Ласера восстанавливается после произошедшего, ей предстоит перенести несколько операций на сердце. Авиакомпания, в свою очередь, отправила Хейли письмо, в котором поблагодарила ее за помощь.

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