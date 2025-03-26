Пассажирка самолета спасла жизнь возвращавшейся домой после медового месяца попутчице

Пассажирка рейса неназванной иностранной авиакомпании спасла жизнь попутчице с больным сердцем. Об этом сообщает Fox 19.
По данным источника, когда 61-летняя Жаклин Ласера, работавшая врачом, возвращалась домой после медового месяца на Гавайях, то внезапно почувствовала себя плохо.
«Меня сильно тошнило. К счастью, я была совсем рядом с туалетом. Поэтому я побежала туда, и меня начало рвать. Я сильно вспотела, а затем у меня начались очень сильные боли в груди», — призналась Ласера.
Помощница врача медицинского центра в штате Мэриленд Эмили Хейли, которая летела с семьей из отпуска, откликнулась на просьбы бортпроводников о помощи. Сначала она проверила показатели жизнедеятельности женщины, измерила ей давление и поняла, что у нее гипертония.
Когда Хейли узнала, что Ласера — врач, они начали работать сообща. Обе женщины пришли к выводу, что необходимо использовать дефибриллятор. Это сработало, и состояние пассажирки удалось стабилизировать до приземления в Калифорнии.
Сейчас Ласера восстанавливается после произошедшего, ей предстоит перенести несколько операций на сердце. Авиакомпания, в свою очередь, отправила Хейли письмо, в котором поблагодарила ее за помощь.
Ранее турист из Израиля отдыхал на пляже Шри-Ланки, получил удар молнией и был спасен студенткой-медсестрой. Девушка оказала пострадавшему первую помощь и вызвала скорую.