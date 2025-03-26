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13:31, 26 марта 2025Россия

Подбитую при попытке прорвать «зубы дракона» на границе России технику ВСУ сняли на видео

Появилось видео с пытавшейся прорвать границу под Белгородом техникой ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с инженерной машиной Вооруженных сил Украины (ВСУ), подбитой при попытке прорвать границу России в Белгородской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

На кадрах видно, что удар по технике ВСУ был нанесен на подступах к «зубам дракона» — бетонным треугольникам, установленным для защиты границы.

Как уточнили авторы поста, ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Краснояружского района в полдень 26 марта, однако атака была отражена бойцами «Севера».

Ранее «Северный ветер» сообщал, что за 25 марта ВСУ шесть раз безуспешно пытались пробиться Белгородскую область. В результате все штурмовые отряды противника оказались уничтожены. Сейчас российские военные ведут поиск разрозненных групп украинских бойцов.

ЖЗЛ
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