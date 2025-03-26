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12:50, 26 марта 2025Россия

Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область через «зубы дракона»

Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать границу Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать границу Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), связанный с группировкой войск «Север».

Как стало известно, в полдень 26 марта украинская инженерная машина попыталась проделать брешь защитных укреплениях — «зубах дракона» — на границе Краснояружского района, однако была уничтожена на подступах к ним.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка предупредил, что ВСУ готовят новый удар в белгородском приграничье. По его данным, украинские войска продолжат попытки установить контроль над Поповкой. В случае успеха, Киев сможет усилить давление на Демидовку и начать просачиваться в Гоптаровку.

По данным канала «Северный ветер», 25 марта ВСУ минимум шесть раз пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области, однако российские военные отражали атаки.

ЖЗЛ
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