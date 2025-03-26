Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область через «зубы дракона»

Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать границу Белгородской области

Российские войска пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать границу Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), связанный с группировкой войск «Север».

Как стало известно, в полдень 26 марта украинская инженерная машина попыталась проделать брешь защитных укреплениях — «зубах дракона» — на границе Краснояружского района, однако была уничтожена на подступах к ним.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка предупредил, что ВСУ готовят новый удар в белгородском приграничье. По его данным, украинские войска продолжат попытки установить контроль над Поповкой. В случае успеха, Киев сможет усилить давление на Демидовку и начать просачиваться в Гоптаровку.

По данным канала «Северный ветер», 25 марта ВСУ минимум шесть раз пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области, однако российские военные отражали атаки.