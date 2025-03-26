Покупателей «вторички» предостерегли от рисков

Юсубов: Сделки с вторичным жильем несут риски для покупателей и продавцов

Сделки с вторичным жильем несут риски как для покупателей, так и для продавцов. От этого россиян предостерег директор по правовым вопросам Kalinka Ecosystem Михаил Юсубов в беседе с «Известиями».

Первый риск касается недействительности сделки. «Речь идет о возможности признания договора купли-продажи недействительным в случае выявления обстоятельств, нарушающих требования законодательства», — объяснил эксперт. Это может быть отсутствие правоспособности продавца, двойная продажа, сделки с признаками притворности или мнимости.

Кроме того, существует риск наличия обременений, из-за которых сделку также могут признать недействительной. Чтобы избежать осложнений и проблем, Юсубов посоветовал проверять квартиру перед покупкой. Проблемы могут возникнуть и в том случае, если третьи лица выдвинут претензии.

«Например, неполная наследственная история может стать основанием для признания сделки недействительной, если наследники, не вступившие в права, заявят свои претензии. Также возможно сохранение прав пользования за бывшими собственниками», — рассказал эксперт. Он добавил, что покупателю стоит обратить внимание и на наличие коммунальной задолженности и налоговой недоимки.

Другой риск — неполное исполнение обязательств по сделке. Собственник может нарушить условия передачи объекта, отказаться от государственной регистрации перехода права собственности или включить в договор условия, невыгодные для покупателя. Чтобы избежать подобного, необходимо тщательно проверять документы и продавца перед покупкой, а также оформлять сделку через нотариуса.

Ранее стало известно, что ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» в России стал сокращаться, а спрос начал смещаться в сторону готового жилья.