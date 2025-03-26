Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

S7 Airlines объявила распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов

Российская авиакомпания S7 Airlines объявила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте популярного перевозчика.

Купить авиабилеты в рамках акции надо до 23:59 по московскому времени 27 марта, а улететь — с 31 марта. Уточняется, что предложение действует только на перелеты туда и обратно. В распродаже принимают участие популярные внутренние и зарубежные направления.

К примеру, есть рейсы из Новосибирска в Барнаул и обратно за 2,3 тысячи рублей, из Москвы в Санкт-Петербург за 4,8 тысячи рублей, из Иркутска в Шанхай за 14,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что отели Шри-Ланки на майские праздники в 2025 году предлагают россиянам хорошие скидки. В компании «Русский Экспресс» рассказали, что отдых на популярных курортах азиатской пляжной страны в мае и летом обойдется дешевле, чем зимой.