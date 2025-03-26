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10:00, 26 марта 2025Путешествия

Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

S7 Airlines объявила распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская авиакомпания S7 Airlines объявила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте популярного перевозчика.

Купить авиабилеты в рамках акции надо до 23:59 по московскому времени 27 марта, а улететь — с 31 марта. Уточняется, что предложение действует только на перелеты туда и обратно. В распродаже принимают участие популярные внутренние и зарубежные направления.

К примеру, есть рейсы из Новосибирска в Барнаул и обратно за 2,3 тысячи рублей, из Москвы в Санкт-Петербург за 4,8 тысячи рублей, из Иркутска в Шанхай за 14,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что отели Шри-Ланки на майские праздники в 2025 году предлагают россиянам хорошие скидки. В компании «Русский Экспресс» рассказали, что отдых на популярных курортах азиатской пляжной страны в мае и летом обойдется дешевле, чем зимой.

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