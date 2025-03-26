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09:27, 26 марта 2025Россия

Появилось видео изнутри разрушенного ВСУ храма в Курской области

RT: Опубликовано видео изнутри разрушенного ВСУ храма в Казачьей Локне
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео изнутри храма, разрушенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Казачьей Локне Курской области. Соответствующие кадры опубликовал RT.

На представленном ролике видны изрешеченные пулями стены, сломанный алтарь и разбитые иконы.

До этого президент России Владимир Путин указывал, что украинские военные, отступая, целенаправленно бьют по духовным центрам и объектам культурного наследия.

12 марта Минобороны России объявило об освобождении Казачьей Локни.

Ранее стало известно, что ВСУ осквернили могилу советских солдат в Суджанском районе Курской области.

Тогда же Минобороны продемонстрировало кадры одного из освобожденных в Курской области населенных пунктов, улицы которого были усыпаны различными обломками. На видео был замечен памятник советским воинам, изрисованный синей краской.

ЖЗЛ
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