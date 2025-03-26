Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 26 марта 2025Россия

Путин посетил Национальный центр «Россия»

Путин приехал в Национальный центр «Россия» на Красной Пресне
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне, посетил глава государства Владимир Путин. Об этом сообщает тележурналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

В ходе визита президент ближе познакомится с экспозицией центра и проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Летом 2024 года Путин поручил создать в столичном «Экспоцентре» национальный центр «Россия», который должен сохранить наследие одноименной выставки, проходившей на ВДНХ. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

Глава государства назвал продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей главной целью центра «Россия». Посетив его впервые, Путин отметил, что такая сплоченность людей и вера в страну дорогого стоят.

    Обсудить
    Последние новости

    Основатель агрохолдинга «Русагро» задержан

    Генштаб ВСУ прокомментировал заявление об ударах по российским энергообъектам

    В США решили избавиться от квартиры из фильма «Дьявол носит Prada»

    Россиянам назвали запрещенные места для жарки шашлыка

    Потенциал возможностей ЕС для мобилизации военных ресурсов оценили

    Tesla пришлось переименовать свой автопилот в Китае

    Пашинян призвал армян отказаться от Карабаха

    В России высмеяли захотевшего на СВО генерала

    Российские дети захотели объехать родину

    Бен Аффлек впервые высказался о разводе с Джей Ло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше