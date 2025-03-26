Путин признался в любви к популярному в России занятию

Президент Путин заявил, что любит рыбалку

Президент России Владимир Путин признался в любви к популярному в стране занятию — рыбалке. Об этом сообщает ТАСС.

Во время осмотра выставки в Национальном центре «Россия» экскурсовод поинтересовался у главы государства, любит ли он рыбалку.

«Люблю», — сказал в ответ президент.

Волонтер в свою очередь признался, что также интересуется ловлей рыбы и приготовлением из нее ухи по семейному рецепту. Помимо того, он пригласил Путина в гости.

Ранее президент России в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией рассказал об одном своем желании. Ему задали вопрос, с кем из ныне живущих или ушедших личностей главе государства хотелось бы выпить чашку чая. В ответ Путин порассуждал о друзьях и близких людях.