«Лента.ру»: Следователи взяли на особый контроль дело об убийстве в Пятигорске

В Пятигорске, Ставропольский край, продолжается расследование расправы над 20-летним местным жителем Егором Черемысловым, вызвавшей большой общественный резонанс. Об этом в среду, 26 марта, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его данным, тело Черемыслова, которому через месяц должен был исполниться 21 год, было найдено в пятигорском парке имени Сергея Кирова в ночь с 17 на 18 марта. Молодой человек был жестоко избит, на его теле маркером написали оскорбительное слово. По положению тела было ясно, что добивали его лежащим на земле.

Мать потерпевшего слышала последние слова сына

Вскоре выяснилось, что мать Егора слышала, как совершается преступление — в ходе конфликта с неизвестным сын позвонил ей, однако сказать ничего не успел. Женщина слышала в трубке только голоса посторонних людей, в том числе девушек, которые просили кого-то «не убивать его».

Родители Черемыслова сразу сообщили о звонке в полицию, но точного места, откуда звонил сын, они не знали, и поиски заняли некоторое время, которое оказалось роковым для Егора. Тем не менее полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы найти подозреваемого — им оказался 14-летний местный житель.

Подозреваемого задержали около 7:00 18 марта. У него были сбиты костяшки кулаков, да и сам он не стал отпираться. По предварительным данным, причиной трагедии стал бытовой конфликт с незнакомым ему парнем, поведение которого не понравилось подростку Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Эксперты назвали причиной летального исхода асфиксию

По словам источника, задержанный (закон запрещает разглашать персональные данные несовершеннолетних) выглядит старше своих лет и физически крепче потерпевшего. Несмотря на многочисленные побои, причиной летального исхода стала механическая асфиксия — лежащего на земле Егора удушили.

Окончательное заключение судебно-медицинской экспертизы пока не готово, но ясно, что предварительные выводы не изменятся: на Егора напали внезапно, несколькими ударами повалили на землю, а затем били и душили.

При осмотре места происшествия были обнаружены следы только двух человек — подозреваемого и потерпевшего. Остальные, чьи голоса слышала мать, к месту избиения не приближались, находясь в отдалении Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

О том, что преступление раскрыто, в Следственном комитете России (СКР) сообщили в 11:30 18 марта — после первого допроса подозреваемого и его признания. На следующий день по решению суда юноша был арестован, сейчас ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Его показания не совсем внятны, но главное — действовал он один и беспричинно.

Трагедия с Егором Черемысловым обросла множеством слухов

Еще в начале марта семья Егора Черемыслова простилась с его старшим братом, жизнь которого оборвалась в зоне специальной военной операции (СВО). Всего в семье было четверо детей — три сына и дочь. Егор средний из сыновей.

В итоге их близкие получили серьезную психологическую травму

Преступление в пятигорском парке вызвало общественный резонанс и вскоре по городу поползли слухи, что с Егором могли расправиться из-за участия его брата в боевых действиях. Стала распространяться и версия о возможной причастности к преступлению неких мигрантов. Однако на данный момент никаких объективных подтверждений эти слухи не получили.

Следствие установило свидетелей преступления, все они опрошены и дают схожие показания. Преступление совершено задержанным, причина конфликта малозначительна и не имеет отношения ни к СВО, ни к нелегальным мигрантам Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мать потерпевшего не верит следствию

Сегодня родители Егора Черемыслова, пережившие в короткий срок две трагедии, уверены, что с их младшим сыном расправилась толпа и что эксперты, говорящие об удушении, вводят их в заблуждение. Они уверены, что причиной летального исхода стали многочисленные травмы, нанесенные с исключительным цинизмом и особой жестокостью.

По словам матери, около 17:00 в роковой день Егор позвонил деду и попросил забрать его из парка на машине, так как он подвернул ногу и ему было сложно идти.

Но спустя несколько минут молодой человек позвонил вновь и отменил собственную просьбу, сообщив, что доберется сам

После этого он поговорил с позвонившей ему матерью и сказал, что общается с приятелем, после чего пойдет домой. Затем длительное время Егор не отвечал на вызовы, а около 20:00 сам набрал матери, но уже ничего не говорил, а в трубке были слышны звуки драки и крики посторонних людей.

Также, по словам матери, молодой человек «занимался спортом и был жилистым» — родные уверены, что в схватке один на один его не смог бы одолеть 14-летний подросток. По их версии, на Егора навалилась толпа, его держали за руки и ноги, пока другие избивали и наносили на живот надпись.

Тот самый маркер, по данным источника «Ленты.ру», так и не обнаружен. Тем временем обвиняемый утверждает, что надпись наносил он сам.

С сыном расправилась толпа озверевших подростков, но следствие почему-то их покрывает Мать Егора Черемыслова

Расследование преступления взяли на особый контроль

В поисках правды мать Егора Черемыслова обратилась к журналистам — затихшая было история получила широкий резонанс, в связи с чем 25 марта дело передали в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ставропольскому краю.

В настоящее время и. о. руководителя следственного управления по Ставропольскому краю Владимиром Хорольским уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, изъято из производства следователя следственного отдела по городу Пятигорск и передано для дальнейшего расследования в Первый отдел по расследованию особо важных дел Представитель СУ СКР по Ставропольскому краю

В СУ СКР подчеркнули, что для установления всех обстоятельств преступления создана следственно-оперативная группа, в которую включены наиболее опытные следователи и криминалисты. «Будет дана правовая оценка действиям всех лиц, участвовавших в конфликте», — отметил официальный представитель ведомства.

Масштабную проверку после трагедии в Пятигорске начала и краевая прокуратура.

Прокуратурой края взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту расправы над 20-летним жителем Пятигорска. Кроме того, проводится проверка исполнения законодательства о профилактике преступности несовершеннолетних Иван Головлев и. о. старшего помощника прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ

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