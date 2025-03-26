Россиянин с помощью канистры бензина поджег щиток провайдера и попал под дело о терроризме

Жителя Нижнего Новгорода обвинили в терроризме за поджог щитка провайдера

В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело против 27-летнего местного жителя, который поджег щиток интернет-провайдера в Автозаводском районе города. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину обвинили в содействии террористической деятельности. По данным следствия, ему обещали заплатить за поджог. Он приобрел канистру бензина на АЗС и приехал к месту совершения преступления.

На кадрах видно, как нижегородец закупает бензин на заправке.

После поджога его задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае арестовали подростков за поджог здания, в котором размещается общественная организация. Им вменили покушение на совершение теракта.