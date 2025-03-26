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09:03, 26 марта 2025Путешествия

Россиянка побывала в Дубае и раскрыла главные разочарования в поездке

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница побывала в Дубае и раскрыла главные разочарования в поездке. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что за один день они с мужем решили посмотреть так называемый старый Дубай, рынки и современную часть города с фонтанами и небоскребом Бурдж-Халифа.

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Россиянка отметила, что «старый Дубай» выглядит интересно, но никак не справляется со своей задачей показать старый город. «Никакой связи с чем-то историческим я здесь не почувствовала. Все какой-то новодел, и от этого неинтересно», — пожаловалась она.

Местные рынки блогершу тоже не впечатлили. По ее словам, дубайские базары меркнут на фоне марокканских. «Нет ощущения, что товары производят здесь. Торговцы на рынке — не жители Дубая. Все какое-то не такое», — пояснила россиянка.

Она добавила, что жителей Дубая на улицах особо не встретишь — кругом либо мигранты, либо туристы из России. Путешественникам, которым интересна культура и природа, в ОАЭ будет скучно, заключила автор.

Ранее другой российский турист побывал в Дубае и пожаловался на сильную жару. Он признался, что после десяти минут ходьбы был «весь потный, как свинья».

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