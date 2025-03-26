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17:22, 26 марта 2025Ценности

Российский эскортник описал самые популярные предпочтения клиенток

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Сексолог Ольга Василенко / YouTube

Российский эскортник описал самые популярные предпочтения своих клиенток. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале сексолога Ольги Василенко.

Герой интервью Дмитрий (фамилия не раскрывается) рассказал, что чаще всего женщины пользуются его услугами из интереса, а некоторые вызывают эскортников из-за чувства одиночества. При этом мужчина уточнил, что в 60 процентах случаев секса на встрече с женщинами вовсе нет. «Я предлагаю эмоции, создаю обстановку. Я слушаю и поддерживаю их», — высказался он.

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«Моими услугами пользуются девушки, женщины, пары. Бывают даже девственницы. Вот недавно у меня была китаянка: в 27 лет — девственница. Разные люди вызывают, — отметил также гость передачи. — Вариантов секса тоже множество: от классики до оргий. Часто меня заказывают пары. Когда-то был секс в вертолете».

В апреле 2024 года другой эскортник рассказал о своей благородной миссии.

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