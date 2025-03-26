Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 26 марта 2025Ценности

Российский эскортник рассказал о самом дорогом подарке от клиентки

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Сексолог Ольга Василенко / YouTube

Российский эскортник рассказал о самом дорогом подарке от клиентки. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале сексолога Ольги Василенко.

Гость передачи Дмитрий (фамилия не раскрывается) признался, что одна из клиенток презентовала ему автомобиль, а именно Audi A6. При этом мужчина заявил, что сам ездит на Kia Ceed, а подаренную машину он продал. «Лучший подарок — это чай», — поделился герой интервью.

Материалы по теме:
Россиянки в эфире телешоу соревнуются, чья свадьба лучше. Как их сталкивают лбами и почему это смотрят миллионы?
Россиянки в эфире телешоу соревнуются, чья свадьба лучше.Как их сталкивают лбами и почему это смотрят миллионы?
9 мая 2022
Тиктокеры жалуются на эмоциональное выгорание. Почему слава и богатство не спасают их от психических проблем
Тиктокеры жалуются на эмоциональное выгорание.Почему слава и богатство не спасают их от психических проблем
30 августа 2022

Кроме того, Дмитрий признался, что ему предлагали получить квартиру в подарок, однако он отказался от такого дорогого презента. «Принимать такие дорогие подарки — это тоже определенная ответственность», — подытожил он.

Эскортник также описал самые популярные предпочтения клиенток.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сахарного олигарха» задержали в Москве. После начала СВО и санкций он доказывал, что не входит в ближайшее окружение Путина

    В России задумались над адресной поддержкой застройщиков

    Российский пенсионер сдал наркоторговцев и избежал наказания

    50-летняя Яна Рудковская позавтракала на Мальдивах в купальнике с откровенным декольте

    Сенатор Совфеда от Тувы уйдет в отставку

    Google засекретила разработку Android

    Установлена личность отказавшегося от взятки в 665 тысяч рублей гаишника

    Рудковская раскрыла расписание сына на отдыхе на Мальдивах

    В НАТО раскрыли будущее отношений с Россией после конфликта на Украине

    В МАГАТЭ анонсировали начало работы ЗАЭС после перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше