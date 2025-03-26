Российский пистолет Лебедева сравнили с «Глоком»

Российский пистолет Лебедева превосходит «Глок» в экстремальных условиях

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) превосходит австрийский Glock («Глок») в экстремальных условиях эксплуатации. Российский пистолет сравнили с аналогом в сюжете ГТРК «Кузбасс».

В репортаже рассказали о тестировании МПЛ бойцами Росгвардии Кузбасса. Военнослужащий с позывным Вираж отметил, что вести огонь из МПЛ можно левой или правой рукой. В ходе испытаний бойцы Росгвардии поражали цели на дальности до ста метров.

«Лебедев может. И даже лучше классики, ветерана-австрийца "Глока". Модели уже более сорока лет. Но он — иностранец — не готов работать в экстремальных условиях: жара, песок или повышенная влажность. В отличие от нашего», — говорится в сюжете.

МПЛ под патрон 9 на 19 миллиметров завершил программу государственных испытаний в 2021 году. Пистолет разработан в стандартном исполнении и варианте для специальных задач, оснащенном глушителем и дополнительным стволом с посадочным местом для его установки.

В ноябре 2024 года военный эксперт Дмитрий Корнев сообщил, что пистолет Лебедева, который постепенно заменит автоматический пистолет Стечкина в Военно-воздушных силах России, легче предшественников.