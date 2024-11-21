Названы преимущества замены пистолета Стечкина

Эксперт Корнев: новый пистолет Лебедева легче предшественников

Пистолет Лебедева, который постепенно заменит автоматический пистолет Стечкина в Военно-воздушных силах России, легче предшественников. Преимущества нового пистолета назвал военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

По его словам, в конструкции пистолета используются современные материалы, которые сокращают вес оружия. «За счет изменений в материалах и конструкции в итоге меняются все боевые свойства этого оружия. И таким образом он становится одним из лучших отечественных пистолетов», — сказал эксперт.

Корнев добавил, что пистолет Лебедева отличается меньшей отдачей, которая делает стрельбу более удобной и эффективной. Также он получил вместительный магазин на 14 патронов. Кроме того, для нового оружия разработали линейку аксессуаров, включая фонари и глушитель.

В апреле ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев сообщил, что модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и его специальная версия МПЛ1 поступили в серийное производство.