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13:50, 21 ноября 2024Наука и техника

Названы преимущества замены пистолета Стечкина

Эксперт Корнев: новый пистолет Лебедева легче предшественников
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Пистолет Лебедева, который постепенно заменит автоматический пистолет Стечкина в Военно-воздушных силах России, легче предшественников. Преимущества нового пистолета назвал военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

По его словам, в конструкции пистолета используются современные материалы, которые сокращают вес оружия. «За счет изменений в материалах и конструкции в итоге меняются все боевые свойства этого оружия. И таким образом он становится одним из лучших отечественных пистолетов», — сказал эксперт.

Корнев добавил, что пистолет Лебедева отличается меньшей отдачей, которая делает стрельбу более удобной и эффективной. Также он получил вместительный магазин на 14 патронов. Кроме того, для нового оружия разработали линейку аксессуаров, включая фонари и глушитель.

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