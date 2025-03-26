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22:19, 26 марта 2025Мир

Госдеп заявил о большом одолжении миру со стороны США

Госсекретарь Рубио: США делают огромное одолжение миру, устраняя хуситов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US CENTCOM via X / Handout / Reuters

Военные действия Вашингтона против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) направлены на защиту международной торговли и являются вкладом в глобальную безопасность. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон делает миру одолжение. «Мы не можем жить в мире, где такие группы с современным оружием блокируют судоходные маршруты и поднимают стоимость доставки для всех», — добавил глава Госдепа.

Ранее сообщалось, что США устранили лидеров йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».

Позиции хуситов были атакованы США с воздуха в городе Баракиш в провинции Эль-Джауф.

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