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11:54, 26 марта 2025Экономика

Семейные ссоры массово помешали получить переселенцам из Курска новое жилье

РБК: Семейные ссоры мешают переселенцам из Курска получить выплаты на жилье
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Переселенцы из курского приграничья массово столкнулись с трудностями при получении выплат на новое жилье. Обзавестись недвижимостью россиянам мешают семейные ссоры и выросшие цены, пишет РБК.

Основные причины проблем с получением жилищных сертификатов — отсутствие документов, семейные конфликты и резкое подорожание жилья. В аппарате уполномоченного по правам человека в регионе рассказали, что есть случаи, которые требуют отдельного рассмотрения из-за особых обстоятельств.

Например, многодетная семья из Теткино не смогла получить выплату, потому что дом был оформлен на бабушку, которой такие льготы не положены. Вопрос удалось решить только с участием прокуратуры.

Помимо этого, многие россияне не могут получить выплаты без согласия всех собственников жилья. Часто так происходит после развода — женщина с двумя детьми осталась без недвижимости, так как ее бывший муж и свекровь не подписали согласие на оформление жилищного сертификата. Аналогичные проблемы возникают, когда владелец жилья живет за границей и не собирается восстанавливать документы.

Другая проблема — подорожание жилья. Рассчитанной по нормативом Минстроя суммы сертификата не хватает на приобретение дома или квартиры — реальные цены на 10-15 процентов дороже. В итоге переселенцы вынуждены искать дополнительные средства или переезжать в другие населенные пункты.

Ранее стало известно, что на выплаты потерявшим жилье жителям курского приграничья выделили около 40 миллиардов рублей. Куряне, оставшиеся без жилья после действий ВСУ, будут ежемесячно получать по 65 тысяч рублей до того момента, как российская армия восстановит контроль территорий.

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