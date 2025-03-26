Трампа поставили перед выбором на Украине

Bloomberg: Трампу придется либо оказывать давление на РФ, либо пойти на уступки

Президенту США Дональду Трампу придется либо начать оказывать давление на Россию, либо пойти на существенные уступки Москве, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Американскому лидеру придется сделать выбор: он может начать оказывать давление на Москву или пойти на существенные уступки [президенту России Владимиру] Путину, чтобы уложиться в установленный им самим срок прекращения боевых действий на Украине», — передает агентство слова европейских дипломатов.

Кроме того, по мнению источников, обещание Трампа поскорее добиться урегулирования на Украине является признаком его «мастерства как переговорщика», однако его собственные слова в данном случае «могут сыграть против него».