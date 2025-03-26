Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:57, 26 марта 2025Мир

Трампа поставили перед выбором на Украине

Bloomberg: Трампу придется либо оказывать давление на РФ, либо пойти на уступки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президенту США Дональду Трампу придется либо начать оказывать давление на Россию, либо пойти на существенные уступки Москве, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Американскому лидеру придется сделать выбор: он может начать оказывать давление на Москву или пойти на существенные уступки [президенту России Владимиру] Путину, чтобы уложиться в установленный им самим срок прекращения боевых действий на Украине», — передает агентство слова европейских дипломатов.

Кроме того, по мнению источников, обещание Трампа поскорее добиться урегулирования на Украине является признаком его «мастерства как переговорщика», однако его собственные слова в данном случае «могут сыграть против него».

    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ прокомментировал заявление об ударах по российским энергообъектам

    Группа из десяти мужчин жестоко избила туриста на популярном курорте Азии

    Военкор показал кадры ударов по Мирополью

    В России одобрили производство самолетов МС-21

    Российским школьникам порекомендовали смотреть «Онегина» и «Чебурашку»

    Трамп объяснил смысл приобретения Гренландии для США

    В правительстве оценят ущерб газоизмерительной станции «Суджа» после атаки ВСУ

    Трампа поставили перед выбором на Украине

    МИД заявил о смертельной охоте за российскими журналистами

    Следователи начали допрос участника шоу «Голос» по делу о хищении миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше