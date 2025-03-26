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10:50, 26 марта 2025Спорт

Тренер «Виннипега» обрадовался голу Овечкина в ворота его команды

Тренер «Виннипега» Арниел: Рад голу Овечкина и его приближению к рекорду
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел обрадовался голу российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота его команды. Слова специалиста приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Арниел заявил, что рад приближению Овечкина к рекорду по голам в регулярных чемпионатах. «В конце концов, это Ови. Для него не нужно многого. Шайба на клюшке, и все», — отметил он.

В матче против «Виннипега» Овечкин отметился одной заброшенной шайбой. Однако это не спасло столичный клуб от поражения в овертайме со счетом 2:3.

Для Овечкина эта шайба стала 889-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до пяти голов.

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