В Крыму заявили о неспособности Киева гарантировать безопасность в Черном море

Цеков: Власти Украины не могут гарантировать безопасность судов в Черном море

Власти Украины не способны гарантировать безопасность судоходства в Черном море. Такое заявление сделал первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, передает РИА Новости.

До этого в Вашингтоне раскрыли итоги встреч делегации США с представителями РФ и Украины в Эр-Рияде. Среди прочего, страны достигли договоренности по вопросу обеспечения безопасности судов в Черном море — недопущения применения силы и использования коммерческий кораблей в военных целях.

«Договоренности между Россией и США будут выполняться, а что касается Украины — большой вопрос. Цена данного ей слова равна нулю. Доверия режиму Владимира Зеленского нет», — подчеркнул Цеков. Он уточнил, что Россия должна сохранить высокий уровень защиты стратегических объектов причерноморских регионов, поскольку нельзя исключать, что Киев может атаковать их исподтишка.

Ппереговоры между РФ и США в Эр-Рияде продлились более 12 часов. Они были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море.