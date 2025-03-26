Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 26 марта 2025Мир

Украине предрекли отсутствие мира при Зеленском и призвали Трампа признать это

Малинен: Трампу пора признать, что при Зеленском мира на Украине не будет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X предрек отсутствие мира на Украине при президенте Владимире Зеленском и заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу пора это признать.

«Он не может остановить войну, потому что тогда вся коррупция и разрушения, которые он развязал, попадут под пристальное внимание», — выразил мнение специалист. Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдаться.

Ранее Малинен писал, что Украина наверняка превратится в провальное государство и станет вечным должником Запада. Профессор отметил, что за время конфликта республика понесла большие потери и попала в долговое рабство Запада.

    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная жертва стрелка в подмосковном ЖК

    Госдеп заявил о большом одолжении миру со стороны США

    В Курской области гражданских эвакуировали из освобождаемого села

    Госдеп заявил о требованиях России снять санкции ЕС для моратория в Черном море

    В московском ЖК квартиры дольщиков оккупировали строители

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» временно возглавить Оренбургскую область

    Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

    В России назвали перемирие на Черном море победой и совместной игрой Путина и Трампа

    В Италии высказались о возможной отправке войск на Украину

    Лавров назвал новые регионы России давно закрытыми вопросами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше