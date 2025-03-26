Украине предрекли отсутствие мира при Зеленском и призвали Трампа признать это

Малинен: Трампу пора признать, что при Зеленском мира на Украине не будет

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X предрек отсутствие мира на Украине при президенте Владимире Зеленском и заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу пора это признать.

«Он не может остановить войну, потому что тогда вся коррупция и разрушения, которые он развязал, попадут под пристальное внимание», — выразил мнение специалист. Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдаться.

Ранее Малинен писал, что Украина наверняка превратится в провальное государство и станет вечным должником Запада. Профессор отметил, что за время конфликта республика понесла большие потери и попала в долговое рабство Запада.