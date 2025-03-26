В Польше призвали уйти в отставку признавшегося в алкоголизме замглавы МИД

В Польше потребовали отставки замглавы МИД Шейны, признавшегося в алкоголизме

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна должен покинуть пост после своего признания в проблемах с алкоголем. С таким требованием выступил спикер польского сейма Шимон Холовня, передает РИА Новости.

Политик назвал подобный вариант развития событий достойным шагом. «У нас сейчас в Польше действительно есть множество вещей, о которых мы могли бы и должны говорить, а не о проблемах того или иного характера у одного из заместителей министра», — отметил Холовня, призвав замглавы МИД «взять ответственность за страну».

Ранее Шейна признался в алкоголизме. Его несколько раз замечали нетрезвым в публичных местах. Замглавы ведомства извинился перед всеми, кого затронула эта проблема, и поблагодарил семью и команду терапевтов за помощь.

В этот же день, 25 марта, премьер-министр Польши Дональд Туск отправил замглавы МИД в отпуск. Уточняется, что также была инициирована внутренняя проверка на предмет того, мог ли чрезмерно потребляющий алкоголь чиновник иметь доступ к сверхсекретной информации.