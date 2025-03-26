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19:31, 26 марта 2025Бывший СССР

В Приднестровье оценили положение Гагаузии в составе Молдавии

Глава ПМР Красносельский: Гагаузия потеряла автономию в Молдавии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

От полномочий Гагаузской автономии в составе Молдавии уже ничего не осталось. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

По его словам, ПМР внимательно наблюдает за Гагаузией, потому что от «автономии уже ничего не осталось в плане полномочий, как автономии в составе Республики Молдова». Он добавил, что Приднестровье делает свои выводы.

Ранее парламент Гагаузии обратился к властям Молдавии после задержания главы региона Евгении Гуцул. Он потребовал немедленного освобождения политика и прекращения политических репрессий в отношении представителей Гагаузии.

До этого Гуцул обратилась с просьбой к президенту США Дональду Трампу. Она призвала американского лидера отказаться от финансовой помощи властям Молдавии, в частности партии «Действие и солидарность» и президенту республики Майе Санду.

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