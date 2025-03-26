В России зарегистрируют бренд «Жириновский»

Партия ЛДПР подала заявку на регистрацию бренда и логотипа «Жириновский»

В России подали заявку на регистрацию бренда и логотипа «Жириновский». Соответствующие документы поступили в распоряжение агентства «Москва».

Отмечается, что партия ЛДПР подала запрос в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Согласно документам, под брендом можно будет продавать ткани, канцтовары, косметические средства, парфюмерию, одежду для людей и животных, продукты питания и напитки и другое.

Кроме того, под упомянутой маркой появится возможность производить и продавать музыкальные инструменты, кожную галантерею, корма для животных, алкогольные напитки. Помимо этого, можно будет реализовывать электронные сигареты и нюхательный табак, а также ароматизаторы к ним.

«Также под маркой предполагается оказывать услуги по арбитражу и абонированию телекоммуникационных услуг, обеспечивать подключение к интернету и волоконно-оптическую, радиотелефонную и спутниковую связь, а также многое другое», — говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года визитку, которая принадлежала покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, продавали за 10 миллионов рублей. По словам владельца объявления, данную вещь он получил лично из рук политика.