Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:21, 26 марта 2025Ценности

В России зарегистрируют бренд «Жириновский»

Партия ЛДПР подала заявку на регистрацию бренда и логотипа «Жириновский»
Екатерина Ештокина

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России подали заявку на регистрацию бренда и логотипа «Жириновский». Соответствующие документы поступили в распоряжение агентства «Москва».

Отмечается, что партия ЛДПР подала запрос в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Согласно документам, под брендом можно будет продавать ткани, канцтовары, косметические средства, парфюмерию, одежду для людей и животных, продукты питания и напитки и другое.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

Кроме того, под упомянутой маркой появится возможность производить и продавать музыкальные инструменты, кожную галантерею, корма для животных, алкогольные напитки. Помимо этого, можно будет реализовывать электронные сигареты и нюхательный табак, а также ароматизаторы к ним.

«Также под маркой предполагается оказывать услуги по арбитражу и абонированию телекоммуникационных услуг, обеспечивать подключение к интернету и волоконно-оптическую, радиотелефонную и спутниковую связь, а также многое другое», — говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года визитку, которая принадлежала покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, продавали за 10 миллионов рублей. По словам владельца объявления, данную вещь он получил лично из рук политика.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сахарного олигарха» задержали в Москве. После начала СВО и санкций он доказывал, что не входит в ближайшее окружение Путина

    Салон красоты отказался обслуживать блогершу из-за внешнего вида

    Россия обвиняет Украину в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам. Киев не признает это

    Заочный арест рассказавшего о расправах над пленными литовского наемника признали законным

    Залужный высказался о шансах ВСУ «дойти до Москвы»

    Доктор Мясников назвал четыре греха против здорового образа жизни

    Зеленский прибыл во Францию на встречу с Макроном

    Жительница российского региона рассказала об угрожавших расстрелять детей бойцах ВСУ

    Турист упал с каяка в кишащую крокодилами реку и пропал без вести

    Инфраструктуру Дальнего Востока задумали развивать за счет нового транзитного сбора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше