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09:59, 26 марта 2025Силовые структуры

В российском городе возбудили дело из-за расправы над амурским тигром

В Приморье возбуждено дело из-за убийства амурского тигра
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Приморском крае возбудили дело из-за расправы над амурским тигром. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, 25 марта в лесу в районе 207 километра участка автодороги «Дальнереченск-Рощино-Восток» в Красноармейском муниципальном округе нашли тигра со следами насилия. В него выстрелили из огнестрельного оружия.

Дело возбуждено по части 1 статьи 258.1 («Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и охраняемым международными договорами России») УК РФ. Прокуратура поставила на контроль результаты и ход его расследования.

Ранее в Приморье органы дознания возбудили дело по факту обнаружения 25 шкур пятнистых оленей.

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