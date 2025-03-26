Аналитик Джонсон: У ЕС и США нет рычагов давления на Россию, они зависимы от нее

США и страны Европы не могут навязывать России свои условия, поскольку они сами находятся в зависимости от нее. О главном козыре Москвы перед Западом рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

«У них есть ресурсы, богатство, технологии, им ничего не нужно от Запада. А нам от РФ многое нужно. Например, Россия и Китай вместе взятые обладают 90 процентами мировых залежей антимонита, который незаменим для производства артиллерийских снарядов», — указал эксперт.

По словам Джонсона, Москва полночтью утратила доверие к ЕС и Соединенным Штатам, и дальнейшее развитие отношений будет происходить на серьезной дистанции.

«Россия даже не рассматривает Европу всерьез <…> США — уже другое дело, но даже у них нет никаких рычагов давления, Москва продолжит следовать своим интересам», — резюмировал аналитик.