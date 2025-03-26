В США решили избавиться от квартиры из фильма «Дьявол носит Prada»

Квартиру из фильма «Дьявол носит Prada» в Нью-Йорке продают за $8,9 млн

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada». Стоимость объекта составила 8,9 миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

По сюжету знаменитой картины в квартире проживал молодой модельер Джеймс Холт, претендовавший на кресло главного редактора журнала «Подиум». Жилье располагается на третьем этаже исторического здания на Кросби-Стрит в Сохо.

Площадь квартиры составляет почти 335 квадратных метров. Внутри нее две спальни, три ванные комнаты и одна отдельная уборная. Оформленный в бежевых тонах интерьер отличается высокими потолками, открытым пространством, большими окнами и элементами из кирпича.

Ранее квартира из фильма «Дьявол носит Prada» уже выставлялась на продажу. В июле 2024 года владельцы пытались найти покупатели, назначив ту же цену.