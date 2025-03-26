В Японии и ЕС забеспокоились из-за сближения Трампа с Россией

Bloomberg: Япония и ЕС боятся отказа Трампа от их поддержки и его сближения с РФ

Страны Евросоюза и Япония забеспокоились о будущем мира без «защитного зонтика» США. Они боятся сближения американского лидера Дональда Трампа с Россией, передает агентство Bloomberg.

В статье отмечается, что эти государства привыкли опираться на поддержку Вашингтона и теперь начинают думать в сторону укрепления стратегических связей друг с другом. «Евросоюз и Япония нервно наблюдают за тем, как на их границе накапливаются угрозы безопасности в лице России и Китая. Они начинают думать, что США могут отказаться от защиты, на которую эти страны обычно полагались», — указано в материале.

На такие изменения указывает критика Белого дома в адрес европейский союзников, кроме того, Вашингтон начал сомневаться в необходимости поддерживать НАТО, что заставляет их тревожиться еще сильнее. Хотя Япония пока не сталкивалась с проблемами, через которые теперь проходят отношения США и ЕС, она также боится, что может оказаться в невыгодном положении, если Трамп решит заключить сделку с Китаем.

Ранее Дональд Трамп заявил, что страны ЕС фактически занимаются нахлебничеством в вопросе Украины, мятежников из движения «Ансар Аллах» в Йемене и НАТО. «Евросоюз ведет себя с нами совершенно ужасно», — подчеркнул он.