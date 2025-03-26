Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:15, 26 марта 2025Интернет и СМИ

В Японии и ЕС забеспокоились из-за сближения Трампа с Россией

Bloomberg: Япония и ЕС боятся отказа Трампа от их поддержки и его сближения с РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Страны Евросоюза и Япония забеспокоились о будущем мира без «защитного зонтика» США. Они боятся сближения американского лидера Дональда Трампа с Россией, передает агентство Bloomberg.

В статье отмечается, что эти государства привыкли опираться на поддержку Вашингтона и теперь начинают думать в сторону укрепления стратегических связей друг с другом. «Евросоюз и Япония нервно наблюдают за тем, как на их границе накапливаются угрозы безопасности в лице России и Китая. Они начинают думать, что США могут отказаться от защиты, на которую эти страны обычно полагались», — указано в материале.

На такие изменения указывает критика Белого дома в адрес европейский союзников, кроме того, Вашингтон начал сомневаться в необходимости поддерживать НАТО, что заставляет их тревожиться еще сильнее. Хотя Япония пока не сталкивалась с проблемами, через которые теперь проходят отношения США и ЕС, она также боится, что может оказаться в невыгодном положении, если Трамп решит заключить сделку с Китаем.

Ранее Дональд Трамп заявил, что страны ЕС фактически занимаются нахлебничеством в вопросе Украины, мятежников из движения «Ансар Аллах» в Йемене и НАТО. «Евросоюз ведет себя с нами совершенно ужасно», — подчеркнул он.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

    Россиянин заказал из Китая 150 отмычек для вскрытия замков и стал фигурантом дела

    Российский командир рассказал подробности о первых сутках после захода в Суджу по трубе

    Эскортница поделилась самыми безумными запросами обращающихся к ней мужчин

    Россиян предостерегли от скачивания созданных для кражи денег программ

    Застройщикам запретят скрывать платные услуги при продаже квартир

    США решили поторопиться с пошлинами на один цветной металл

    Подполье рассказало об ударе по скоплениям техники ВСУ в Кривом Роге

    Стало известно о шести попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

    Трамп допустил использование Россией его способа ведения переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше