Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:04, 26 марта 2025Наука и техника

ВМС США объявят создателя палубного истребителя шестого поколения

Reuters: ВМС США объявят создателя палубного истребителя шестого поколения
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Marco Garcia / Reuters

На текущей неделе Военно-морские силы (ВМС) США планируют объявить создателя палубного истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD), также известной как F/A-XX. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

«Стоимость программы за весь период ее существования составит сотни миллиардов долларов, и она является ключевой частью планов по противостоянию Китаю», — говорится в публикации.

В перспективе истребитель F/A-XX должен прийти на смену F/A-18E/F Super Hornet. За победу в конкурсе на его создание конкурируют американские корпорации Boeing и Northrop Grumman. Первые серийные самолеты F/A-XX поступят в эксплуатацию в 2030-х годах, а F/A-18E/F Super Hornet будут использоваться до 2040-х.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Ранее журнал The Aviationist сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для Военно-воздушных сил (ВВС) США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.

В Пентагоне под названием NGAD понимают две программы создания боевых самолетов шестого поколения — для ВВС и ВМС Соединенных Штатов.

    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области уничтожили редчайшую британскую бронемашину. Чем она примечательна?

    В работе Системы быстрых платежей произошел массовый сбой

    Захарова прокомментировала гибель в Белгородской области военкора Первого канала

    В Гагаузии начались протесты в поддержку Гуцул

    Мосбиржа добавит новые акции в список торгующихся на выходных

    Врач предупредил об опасности поцелуев с бородатыми мужчинами

    Дачников призвали успеть посеять четыре вида цветов

    Названы даты и место прощания с ведущим «Времечка»

    Российский боец рассказал о бегстве бойцов ВСУ в Курской области

    Раскрыта обещанная российскому подростку за совершение теракта сумма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше