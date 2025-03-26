Задержан устроивший стрельбу в подмосковном ЖК мужчина

В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу в ЖК

В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу в жилом комплексе (ЖК) «Ольгино парк». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, задержанного допрашивают. Он пока отказывается давать показания, уточняет издание Baza. Предварительно, мужчина — военнослужащий.

Ранее сообщалось, что несколько человек поджидали потенциальную жертву у подъезда. Когда тот вышел на улицу, один из злоумышленников открыл по нему огонь. В тот же момент из рядом припаркованной машины вышли охранники и открыли ответный огонь.