Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:32, 26 марта 2025Силовые структуры

Задержан устроивший стрельбу в подмосковном ЖК мужчина

В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу в ЖК
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу в жилом комплексе (ЖК) «Ольгино парк». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, задержанного допрашивают. Он пока отказывается давать показания, уточняет издание Baza. Предварительно, мужчина — военнослужащий.

Ранее сообщалось, что несколько человек поджидали потенциальную жертву у подъезда. Когда тот вышел на улицу, один из злоумышленников открыл по нему огонь. В тот же момент из рядом припаркованной машины вышли охранники и открыли ответный огонь.

    Обсудить
    Последние новости

    «Противник засел во многих домах». Российские бойцы пытаются выбить ВСУ из Белгородской области. Там идут тяжелые бои

    Мужчина украл у брата выигрышный лотерейный билет и разбогател

    Парламент Армении принял законопроект о вступлении в ЕС

    На Украине признали соблюдение Россией договоренности по энергообъектам

    Трамп сравнил себя с другими президентами США

    В Госдуме предложили ограничить выдачу жилищных сертификатов мигрантам

    Пролежавший 5 лет под водой планшет помог раскрыть серию преступлений

    Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

    В российском городе возбудили дело из-за расправы над амурским тигром

    Леопард удивился внезапно выпавшему весной снегу и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше