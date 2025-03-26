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13:12, 26 марта 2025Силовые структуры

Задержание участника шоу «Голос» попало на видео

СК показал кадры задержания участника шоу «Голос» по делу о мошенничестве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание в Москве участника шоу «Голос» Эмиля К. попало на видео. Кадры «Ленте.ру» предоставили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

На опубликованных кадрах сотрудники приходят в квартиру певца и зачитывают ему постановление об обыске.

Ранее стало известно, что мужчина вместе со знакомой, которая работает заместителем художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар», организовывали там фейковые концерты участника «Голоса». Они продавали билеты через «Пушкинские карты». При этом выступления не проводились, а концертный зал получал переводы из бюджета.

Благодаря криминальной схеме они похитили свыше миллиона рублей. С задержанными проводятся следственные действия. Им готовятся предъявить обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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