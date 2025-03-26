Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:57, 26 марта 2025Силовые структуры

Защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор

Защита осужденной на 5 лет Блиновской обжаловала ее приговор
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Защита блогерши Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, обжаловала ее приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы, который рассматривал ее дело.

Апелляцию будет рассматривать Мосгорсуд.

«Королеве марафонов» вынесли приговор 3 марта. Ей назначили пять лет колонии общего режима, признав виновной по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ.

Блогер может выйти на свободу из колонии в августе 2028 года. Также закон предоставляет ей право на условно-досрочное освобождение.

    Обсудить
    Последние новости

    «Противник засел во многих домах». Российские бойцы пытаются выбить ВСУ из Белгородской области. Там идут тяжелые бои

    Мужчина украл у брата выигрышный лотерейный билет и разбогател

    Парламент Армении принял законопроект о вступлении в ЕС

    На Украине признали соблюдение Россией договоренности по энергообъектам

    Трамп сравнил себя с другими президентами США

    В Госдуме предложили ограничить выдачу жилищных сертификатов мигрантам

    Пролежавший 5 лет под водой планшет помог раскрыть серию преступлений

    Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

    В российском городе возбудили дело из-за расправы над амурским тигром

    Леопард удивился внезапно выпавшему весной снегу и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше