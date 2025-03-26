Защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор

Защита осужденной на 5 лет Блиновской обжаловала ее приговор

Защита блогерши Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, обжаловала ее приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы, который рассматривал ее дело.

Апелляцию будет рассматривать Мосгорсуд.

«Королеве марафонов» вынесли приговор 3 марта. Ей назначили пять лет колонии общего режима, признав виновной по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ.

Блогер может выйти на свободу из колонии в августе 2028 года. Также закон предоставляет ей право на условно-досрочное освобождение.