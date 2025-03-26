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18:49, 26 марта 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о передаче Порошенко роли Зеленского

Дубинский: Порошенко доверили выступать против переговоров вместо Зеленского
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не может отказаться от переговоров по Украине, поэтому вместо него против мирного урегулирования конфликта выступает бывший президент страны, депутат Верховной Рады Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене нардепутат Украины Александр Дубинский.

«Понятное дело, что сам Зеленский выступать против переговоров уже не может, и поэтому эту почетную роль доверили сидящему во власти (...) Порошенко», — прокомментировал парламентарий.

Дубинский также усомнился в реальности оппозиционных взглядов бывшего президента страны. По его мнению, Порошенко начал чертить «заказные красные линии», не подтверждающиеся реальными действиями. Без требования проведения выборов на Украине, добавил депутат, риторика сводится к словам про «вечную войну» и поискам причин ее продолжать.

Ранее Порошенко призвал остановить потери людей и территорий на Украине. Политик подчеркнул, что про наступление Вооруженных сил Украины следует забыть.

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