В Раде рассказали о передаче Порошенко роли Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не может отказаться от переговоров по Украине, поэтому вместо него против мирного урегулирования конфликта выступает бывший президент страны, депутат Верховной Рады Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене нардепутат Украины Александр Дубинский.
«Понятное дело, что сам Зеленский выступать против переговоров уже не может, и поэтому эту почетную роль доверили сидящему во власти (...) Порошенко», — прокомментировал парламентарий.
Дубинский также усомнился в реальности оппозиционных взглядов бывшего президента страны. По его мнению, Порошенко начал чертить «заказные красные линии», не подтверждающиеся реальными действиями. Без требования проведения выборов на Украине, добавил депутат, риторика сводится к словам про «вечную войну» и поискам причин ее продолжать.
Ранее Порошенко призвал остановить потери людей и территорий на Украине. Политик подчеркнул, что про наступление Вооруженных сил Украины следует забыть.