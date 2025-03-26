Знаменитый футболист поучаствовал в секс-вечеринке с 20 проститутками

21-летняя бразильская секс-работница Наяра Маседо пожаловалась на беременность после секса со знаменитым футболистом Неймаром. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Первоначально Маседо рассказала о сексе с Неймаром в приватном стриме, который могли смотреть только ее знакомые. В нем она утверждала, что поучаствовала в секс-вечеринке с Неймаром, на которой было по меньшей мере 20 проституток.

Стрим утек, поэтому Маседо публично повторила свою историю в соцсети. По ее словам, тест показал, что она беременна. Бразильянка уверена, что это результат вечеринки с Неймаром. В телеинтервью Маседо добавила, что получила за секс с футболистом 20 тысяч реалов (около 300 тысяч рублей).

Неймар заявил, что не участвовал в секс-вечеринке, а личным вертолетом футболиста, который заметили возле места ее проведения, пользовался не он, а его знакомый.

Ранее сообщалось, что секс-вечеринка в лондонском особняке миллионера Эдварда Дейвенпорта закончилась массовой дракой. Четверо мужчин попали в больницу, причем у троих из них были ножевые ранения.