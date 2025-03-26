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12:25, 26 марта 2025Ценности

Звезда «Очень странных дел» похвасталась фигурой в бикини

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун похвасталась фигурой в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Милли Бобби Браун

Милли Бобби Браун. Фото: @milliebobbybrown

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун похвасталась фигурой в бикини. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» разместила ролик, в котором она предстала на фоне пальм в раздельном купальнике. Упомянутый комплект, расшитый блестками, состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом звезда собрала волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в марте звезда «Очень странных дел» в прозрачном наряде появилась на публике вместе с мужем. Уличные фотографы заметили актрису Милли Бобби Браун в Нью-Йорке в компании супруга.

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