Арестованный за провал Харьковской операции полковник ВСУ объявил голодовку

Арестованный за бездействие на фронте полковник ВСУ Лапин объявил голодовку

Арестованный за бездействие на фронте и провал Харьковской операции полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Лапин объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщает издание «Общественное».

Офицер сделал это в ответ на отказ судьи Печерского районного суда изменить ему меру пресечения. Суд обязал обеспечить право Лапина на получение медицинской помощи и лечение в медучреждении в сопровождении конвоя.

Лапин был задержан 20 января вместе с бригадным генералом Юрием Галушкиным и генерал-лейтенантом Артуром Горбенко. Следствие обвиняет бывших командиров оперативно-тактической группировки «Харьков» в небрежном отношении к военной службе, что способствовало потере Украиной части территории Харьковской области.

Горбенко выпустили из СИЗО 28 февраля. Вместо содержания под стражей суд назначил ему круглосуточный домашний арест. Галушкина повторно арестовали в конце января. До этого было принято решение освободить его под залог, назначенный судом, в 120 тысяч долларов.

