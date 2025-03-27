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09:57, 27 марта 2025Бывший СССР

Атака беспилотников в Харькове привела к крупным пожарам

Восемь беспилотников атаковали Харьков, вызвав четыре пожара
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ГСЧС Украины

Вечером в среду, 26 марта, в Харькове было зафиксировано восемь попаданий беспилотников. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что крупнейший пожар произошел в производственном здании. Также горели складские помещения и автомобили. Издание сообщает, что, по предварительным данным, 12 человек пострадали.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались беспилотниками атаковать наземное оборудование подземного хранилища газа в районе мыса Тарханкут в Крыму. Минобороны России сообщает, что ВСУ продолжили попытки атаки по территории России на фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде переговоров России и США по урегулированию ситуации на Украине.

До этого беспилотник ВСУ был сбит над Курской областью. Вскоре следом за ним противовоздушные силы поразили еще один беспилотник.

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