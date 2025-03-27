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12:30, 27 марта 2025Экономика

«Авито» включили в реестр операторов финансовых платформ

Банк России включил «Авито Финанс» в реестр операторов финансовых платформ
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Банк России включил «Авито Финанс» в реестр операторов финансовых платформ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Авито Финанс» стала одиннадцатой в реестре операторов финансовых платформ, в котором также зарегистрированы финансовый маркетплейс Мосбиржи «Финуслуги», «Сравни.ру», «Банки.ру», «ВТБ регистратор», депозитарий «Инфинитум» и другие. В результате пользователи классифайда смогут получать финансовые услуги, включая рассрочку, кредиты и страхование внутри интернет-площадки.

В «Авито» пояснили РБК, что раньше для покупки смартфона или автомобиля в кредит клиенту приходилось изучать предложения на сторонних площадках. Теперь же сервис дает возможность совершить сделку, не покидая платформу. Данные будут автоматически подтягиваться из цифрового профиля гражданина при идентификации через «Госуслуги», а после получения индивидуальных предложений от банков-партнеров можно будет подписать договор и получить средства дистанционно.

В октябре 2024-го года в России заявили о взлетевшей популярности рынка рассрочки. По данным сервиса «Долями», сегмент BNPL (buy now pay later; «покупай сейчас, плати потом») с начала года достиг 200 миллиардов рублей. Как отмечали в сервисе «Подели», в первом квартале рынок рассрочки составлял 120-130 миллиардов рублей. По данным Frank RG, в 2022 году доля покупок с помощью таких сервисов составляла не более процента рынка e-commerce, а в конце 2023 года — не более 1,5 процента.

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