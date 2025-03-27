Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:31, 27 марта 2025Экономика

Россиян предупредили о новом поводе для блокировки банковских карт

Росфинмониторинг предупредил о блокировке банковских карт дропперов с 1 июня
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 1 июня 2025 года Росфинмониторг получит право самостоятельно приостанавливать операции клиентов банков при подозрении, что те задействованы в дропперских схемах. Об этом в интервью РБК рассказал замглавы ведомства Герман Негляд.

Он пообещал, что блокировка карт не станет массовым явлением, но предположил, что такая работа сделает деятельность организаторов криминального бизнеса невыгодной.

Дропперами называют владельцев карт, которые предоставляют их для проведения сторонних трансакций или снятия наличных. По оценке Центробанка, на конец 2024 года в дропперство были вовлечены 700 тысяч россиян, хотя МВД оценивало их число более чем в два миллиона человек.

Однако, по словам Негляда, инициатива направлена не против них. «Мы понимаем, что это просто "пехота", в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру», — пояснил чиновник.

Главной целью он назвал тех, кто сознательно использует банковские операции для отмывания преступных доходов. Чиновник заверил, что любая блокировка карты будет «скрупулезным выверенным решением».

Росфинмониторинг поддерживает намерение МВД привлекать дропперов к уголовной ответственности в случае, если гражданин осознает, что его банковская карта используется другими лицами для возможного совершения преступления. Однако в первую очередь ведомство выступает за более серьезное наказание для «дроповодов», в том числе в виде конфискации имущества в кратном размере от прибыли.

    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об осложнении еще на одном участке российско-украинской границы

    Мощный пожар в отеле на горнолыжном курорте Турции попал на видео

    В МИД рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

    Главу российской строительной компании задержали за взятку сотруднику Госжилнадзора

    Российские слаломисты выступят на чемпионатах мира и Европы 2025 года

    Польша начала готовить население к войне

    В Европе предложили план размещения войск на Украине

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

    Российский регион впервые понизил выплату при заключении контракта с Минобороны

    Россиянка десять лет носила на спине 6-килограммовую опухоль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше