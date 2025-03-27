Россиян предупредили о новом поводе для блокировки банковских карт

Росфинмониторинг предупредил о блокировке банковских карт дропперов с 1 июня

С 1 июня 2025 года Росфинмониторг получит право самостоятельно приостанавливать операции клиентов банков при подозрении, что те задействованы в дропперских схемах. Об этом в интервью РБК рассказал замглавы ведомства Герман Негляд.

Он пообещал, что блокировка карт не станет массовым явлением, но предположил, что такая работа сделает деятельность организаторов криминального бизнеса невыгодной.

Дропперами называют владельцев карт, которые предоставляют их для проведения сторонних трансакций или снятия наличных. По оценке Центробанка, на конец 2024 года в дропперство были вовлечены 700 тысяч россиян, хотя МВД оценивало их число более чем в два миллиона человек.

Однако, по словам Негляда, инициатива направлена не против них. «Мы понимаем, что это просто "пехота", в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру», — пояснил чиновник.

Главной целью он назвал тех, кто сознательно использует банковские операции для отмывания преступных доходов. Чиновник заверил, что любая блокировка карты будет «скрупулезным выверенным решением».

Росфинмониторинг поддерживает намерение МВД привлекать дропперов к уголовной ответственности в случае, если гражданин осознает, что его банковская карта используется другими лицами для возможного совершения преступления. Однако в первую очередь ведомство выступает за более серьезное наказание для «дроповодов», в том числе в виде конфискации имущества в кратном размере от прибыли.