Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:08, 27 марта 2025Бывший СССР

Бывший солдат ВСУ рассказал о применении украинскими войсками запрещенного оружия

Боец ВСУ рассказал о применении украинскими военными фосфорных боеприпасов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют фосфорные боеприпасы, запрещенные рядом международных конвенций как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие. О применении такого вооружения украинскими военными рассказал бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, передает РИА Новости.

«Были на красноармейском направлении, и со стороны ВСУ была выпущена кассета с белым фосфором», — рассказал он.

Военнослужащий добавил, что украинские войска также используют кассетные боеприпасы. Кроме того, по его словам, ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с беспилотников.

Ранее в пророссийском подполье сообщили, что военные батальона «Айдар» (батальон признан в России террористической организацией и запрещен) минируют своих русскоязычных сослуживцев. Отмечается, что они устанавливают мины ПФМ-1 «Лепесток» на позициях 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Обсудить
    Последние новости

    Число утонувших на батискафе в Египте россиян возросло

    Мать заставила стокилограммового подростка пойти к врачу и спасла ему жизнь

    Одной категории россиян станет еще проще ездить в Китай

    «Куньлунь» вернется в Китай

    Стала известна дата суда по аресту главы Гагаузии

    В России начались протесты в поддержку Гуцул

    Девушка поселилась в туалете на работе ради экономии на аренде

    Суд начал процедуру банкротства бывшей жены Николая Баскова

    В Египте затонул батискаф с россиянами. Как выглядел борт, в котором людям приходилось бороться за жизнь? Фото

    Умерла автор «Дневников вампира»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше