Боец ВСУ рассказал о применении украинскими военными фосфорных боеприпасов

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют фосфорные боеприпасы, запрещенные рядом международных конвенций как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие. О применении такого вооружения украинскими военными рассказал бывший солдат ВСУ, перешедший на российскую сторону, передает РИА Новости.

«Были на красноармейском направлении, и со стороны ВСУ была выпущена кассета с белым фосфором», — рассказал он.

Военнослужащий добавил, что украинские войска также используют кассетные боеприпасы. Кроме того, по его словам, ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с беспилотников.

Ранее в пророссийском подполье сообщили, что военные батальона «Айдар» (батальон признан в России террористической организацией и запрещен) минируют своих русскоязычных сослуживцев. Отмечается, что они устанавливают мины ПФМ-1 «Лепесток» на позициях 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.