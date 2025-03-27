Нардеп Дубинский: Зеленский — хромая утка

Каждое следующее соглашение, которое принуждают подписать президента Украины Владимира Зеленского, хуже предыдущего. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, также назвав Зеленского «хромой уткой».

По его словам, Стамбульские соглашения 2022 года будут в разы лучше того, что подпишет Зеленский в 2025 году. Также нардеп добавил, что соглашение о недрах, изначально предложенное США и сорванное из-за перепалки в Белом доме, было лучше, чем предложенное сейчас.

Причиной этих неудач Дубинский назвал то, что Зеленский — «хромая утка», нелегитимный президент, вся власть которого держится на внешнем признании. При этом внешнее признание, по мнению депутата, существует до тех пор, пока Зеленского можно заставить подписывать бумаги в интересах других стран.

Ранее Дубинский назвал последний день президентства Зеленского. По его мнению, нахождение политика у власти закончится с завершением боевых действий на Украине.