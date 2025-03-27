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15:24, 27 марта 2025Экономика

Девушка поселилась в туалете на работе ради экономии на аренде

Китаянка поселилась в туалете на работе, чтобы сэкономить на аренде жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom  

Китаянка поселилась в туалете на своей работе, чтобы экономить на аренде жилья. Об этом пишет STNN.

18-летняя жительница провинции Хунань работает продавцом в магазине мебели и получает 2700 юаней (31 тысячу рублей) в месяц. На аренду жилья ей пришлось бы потратить примерно 800 юаней — значительную часть зарплаты, — но девушка предпочла этого не делать.

Китаянка решила так выйти из ситуации: договорилась с женой владельца компании и поселилась в служебном туалете торгового центра за 50 юаней в месяц. Девушка спит там на раскладушке и готовит еду, а утром хорошо убирает помещение, чтобы не доставлять неудобства коллегам.

Пользователи сети засомневались в том, что работница мебельного магазина действительно так живет. Однако китаянка заверила, что решила так сильно экономить, чтобы в будущем купить себе дом и машину. А пока девушка работает в этой компании, арендовать отдельное жилье она не собирается.

Ранее строители бесплатно поселились в квартире достроенного, но пока не сданного дома в Москве и разозлили хозяев жилья.

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