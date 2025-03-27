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06:36, 27 марта 2025Экономика

В «Ростехе» рассказали об устойчивости российской экономики

Чемезов: Другие страны могли бы позавидовать устойчивости российской экономики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Другие государства могли бы позавидовать устойчивости российской экономики в условиях санкций. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, нынешний уровень ключевой ставки является препятствием для развития промышленности. «Нам нужны длинные и дешевые деньги, потому что высокотехнологичные продукты имеют длительный цикл производства», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что перечень выдвинутых Россией условий по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европейским союзом санкций.

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