Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:16, 27 марта 2025Наука и техника

В ЕС создали свою операционную систему

В ЕС запустили единую и бесплатную операционную систему EU OS на базе Linux
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

В Евросоюзе (ЕС) создали первую версию независимой и единой операционной системы (ОС) для компьютеров на базе Linux. Описание проекта доступно на платформе GitLab.

Единую для всей Европы ОС запустил специалист Европейской инспекции по защите данных (EDPS) Роберт Риманн. Он назвал EU OS независимой, бесплатной и безопасной операционной системой для государственного сектора и бизнеса.

EU OS основана на базе Fedora — одного из дистрибутивов Linux. Система может быть установлена на большинстве компьютеров, также специалисты могут гибко настроить ее под свои нужды. По словам Риманна, EU OS — вместе со всеми ее компонентами — совершенно бесплатна и не требует лицензирования. На сайте проекта говорится, что у Linux есть огромное сообщество энтузиастов, которое будет поддерживать ОС и запускать новые программы.

Вместе с этим Роберт Риманн подчеркнул, что EU OS не является непосредственно проектом Евросоюза, а управляется сообществом волонтеров и энтузиастов. Однако специалист хочет, чтобы его систему признала Европейская комиссия (ЕК).

Журналисты издания ZDNet отметили, что у разных стран есть свои дистрибутивы Linux: во Франции — GendBuntu, в России — Astra Linux, в Китае — Kylin и Neokylin, в Германии — LiMux, на Кубе — Nova Linux.

В конце 2024 года в ЕС разрешили продавать смартфоны только с одним типом зарядки — USB-C. Новая директива призвана стандартизировать зарядки для гаджетов и снизить количество отходов.

    Обсудить
    Последние новости

    В Египте затонул батискаф с десятками российских туристов. Есть жертвы

    Туристы из двух стран Ближнего Востока массово устремились в Россию

    Россиянка описала крушение батискафа в Египте фразой «начали спускаться, и полилась вода»

    Стали известны дата и время прощания с ведущим «Царя горы»

    В России отреагировали на сообщения о подготовке населения Польши к войне

    Гашек критически высказался о грядущем рекорде Овечкина в НХЛ

    Метеозависимым россиянам подсказали спасающее от недомоганий меню

    ВС России уничтожили «бомбу на гусеницах» ВСУ

    В США оценили реакцию экономики на действия Трампа

    Студент спас трех женщин из воды ценой своей жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше