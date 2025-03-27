В ЕС создали свою операционную систему

В ЕС запустили единую и бесплатную операционную систему EU OS на базе Linux

В Евросоюзе (ЕС) создали первую версию независимой и единой операционной системы (ОС) для компьютеров на базе Linux. Описание проекта доступно на платформе GitLab.

Единую для всей Европы ОС запустил специалист Европейской инспекции по защите данных (EDPS) Роберт Риманн. Он назвал EU OS независимой, бесплатной и безопасной операционной системой для государственного сектора и бизнеса.

EU OS основана на базе Fedora — одного из дистрибутивов Linux. Система может быть установлена на большинстве компьютеров, также специалисты могут гибко настроить ее под свои нужды. По словам Риманна, EU OS — вместе со всеми ее компонентами — совершенно бесплатна и не требует лицензирования. На сайте проекта говорится, что у Linux есть огромное сообщество энтузиастов, которое будет поддерживать ОС и запускать новые программы.

Вместе с этим Роберт Риманн подчеркнул, что EU OS не является непосредственно проектом Евросоюза, а управляется сообществом волонтеров и энтузиастов. Однако специалист хочет, чтобы его систему признала Европейская комиссия (ЕК).

Журналисты издания ZDNet отметили, что у разных стран есть свои дистрибутивы Linux: во Франции — GendBuntu, в России — Astra Linux, в Китае — Kylin и Neokylin, в Германии — LiMux, на Кубе — Nova Linux.

В конце 2024 года в ЕС разрешили продавать смартфоны только с одним типом зарядки — USB-C. Новая директива призвана стандартизировать зарядки для гаджетов и снизить количество отходов.