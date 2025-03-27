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01:10, 27 марта 2025Россия

В Госдуме заявили о саботаже Зеленским двух договоренностей

Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский саботировал две достигнутые договоренности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Попытками ударов по Крыму украинский президент Владимир Зеленский саботировал две достигнутые договоренности — отказ от атак по энергетическим объектам и прекращение боевых действий в Черном море. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

По его словам, Киев лишь имитирует стремление к мирному урегулированию конфликта. Депутат отметил, что Москва держит слово, данное на переговорах с США, но оставляет за собой право ответить, если украинская сторона «не образумится».

«Зеленский фактически саботировал две основные договоренности о перемирии», — подчеркнул Шеремет.

Ранее украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях.

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